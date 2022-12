Equipe de France : Deschamps vexé mais prêt à prolonger à cause de Zidane ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si, comme annoncé par Le Télégramme et L'Equipe, Didier Deschamps se laisse quelques jours pour réfléchir à la proposition de la FFF de prolonger de deux ans à la tête de l'équipe de France, il y a de fortes chances que le sélectionneur des Bleus ne l'accepte.

D'après Le 10 Sport, Didier Deschamps a quand même été un peu « vexé » de n'avoir pas obtenu les quatre ans de contrat qu'il réclamait pour aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada mais le pragmatique « Dédé » va ravaler sa rancoeur pour une bonne raison.

Prêt à tout pour contrecarrer les plans de Zidane ?

En effet, selon le site internet, Didier Deschamps sait que Zinédine Zidane attend le poste et il ne compte pas lui faciliter la vie. L'ancien coach de Monaco, de la Juve et de l'OM « porte peu dans son cœur son ancien coéquipier de 1998, pour des raisons qui lui appartienne. Et il est tout à fait capable d’accepter 18 mois de contrat, malgré ses ressentiments, plutôt que d’offrir le poste à Zizou », écrit le site internet.

Dans sa rencontre avec Didier Deschamps hier, Noël Le Graët a pris le temps d'expliquer à son entraîneur qu'il souhaitait indexer la durée du mandat du sélectionneur à la sienne à la tête de la FFF (ce qui explique la faible durée de la prolongation proposée). Un argument qui peut s'entendre...