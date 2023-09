Équipe de France : deux Lyonnais et un Lensois donnent le sourire aux Espoirs

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

C'était ses grands débuts. Avec l'équipe de France, celle des espoirs, et sur un banc de touche, lui qui n'a pas encore convaincu en tant qu'entraîneur. On parle ici, et vous l'avez compris, de Thierry Henry qui, avec ses joueurs, affrontait ce soir le Danemark en match amical.

Lepenant et Cherki à l'honneur

Un beau succès au terme des 90 minutes. Et, au cours de la première période, deux très beaux buts marqués par deux joueurs de l'OL : Johann Lepenant et Rayan Cherki qui, avec les Bleuets, prennent nécessairement plus de plaisir qu'avec leur club, mal en point à l'heure actuelle. En seconde période, entré en cours de jeu, l'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, marquait également d'une belle frappe terminant sous la barre transversale et réalisait même un doublé alors qu'on se dirigeait vers la fin du match. Le Danemark, en toute fin de rencontre, réduisait le score par l'intermédiaire de Kjelder (82e).

Les Bleuets ont réussi leur rentrée, assurément. Thierry Henry aussi.

