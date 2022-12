Equipe de France : deux surprises de Deschamps au Mondial ont assuré

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L'histoire aurait pu être encore plus belle pour l'équipe de France. Malheureux finalistes, les Bleus peuvent tout de même se consoler avec le titre de vice-champions du monde. Pour la sélection tricolore, ce tournoi était marqué par les absences de nombreux cadres, notamment au milieu de terrain et en défense. Pendant le Mondial, Didier Deschamps a fait confiance à des jeunes joueurs, notamment en défense centrale : Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.

100% de tacles réussis pour Upamecano et Konaté

Deux jeunes joueurs qui comptaient avant le Mondial que très peu de sélections avec l'équipe de France. Mais ce n'était au final pas un problème pour eux. Puisque dès que le coach des Bleus a fait appel à eux, ils ont affiché un très haut niveau en défense centrale, aux côtés de Raphaël Varane. Comme relevé par @ThePopFoot sur Twitter, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont tous les deux réussi 100% de leurs tacles pendant la Coupe du monde (15/15 pour le joueur de Liverpool et 11/11 pour le Bavarois). Des chiffres impressionnants pour les deux internationaux français, qui jouaient leur premier grand tournoi avec les Bleus.