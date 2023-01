Equipe de France : Didier Deschamps aurait tranché pour le gardien des Bleus en mars !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Hugo Lloris (Tottenham) et Steve Mandanda (Stade Rennais) ayant annoncé leur retraite internationale, Didier Deschamps va démarrer un nouveau cycle de gardiens de but en équipe de France.

Aréola, premier gardien de l'ère post Lloris – Mandanda ?

Si Mike Maignan (Milan AC) est le remplaçant naturel des deux anciens tauliers des Bleus, l'ancien Lillois ne devrait pas être complètement opérationnel et en forme pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas (le 24 mars) et contre l'Irlande (le 27). C'est donc avec un « outsider » que le nouveau cycle va démarrer.

D'après Le Parisien, Didier Deschamps a déjà fait son choix et c'est le n°3 du dernier Mondial, Alphonse Areola, qui gardera les buts de l'équipe de France sur ces deux matchs. Derrière lui, le Champion du Monde 1998 et 2018 aurait prévu de convoquer Alban Lafont (FC Nantes) et Illan Meslier (Leeds).