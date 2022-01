Equipe de France, OL : Didier Deschamps crispe Montpellier sur le cas Savanier

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin (Montpellier) s'est enflammé sur son maître à jouer Téji Savanier : « C'est un gamin qui est pétri de talent. Il a un pied... Comme quand tu voyais jouer Zidane ou Messi, il te procure ce bonheur (…) Il ne peut que grandir en restant chez nous (…) Le départ d'Andy, le capitanat auraient pu l'écraser mais ça l'a émancipé quelque part. Comme cette aventure aux JO lui a donné de la confiance ».

Profitant de la tribune qui lui était donné, le président du MHSC a notamment fait passer un message à Didier Deschamps, regrettant la politique du sélectionneur de l'équipe de France qui prive, selon lui, Savanier d'une place chez les Bleus et le pousse à reconsidérer la question de son avenir :

« Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on dise à des joueurs d'aller dans un grand club pour jouer en équipe de France, pour prendre l'exemple de Lecomte. Après, il ne joue plus, on ne le prend plus. Quand tu es performant, si on estime que tu l'es, on te prend, point », a lâché le fils de Loulou Nicollin. Rappelons que dernièrement, l'OL est venu aux renseignements pour récupérer le capitaine pailladin.