Equipe de France : Didier Deschamps justifie ses choix et règle le dossier Pogba !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Sur les nouveaux appelés

« Benoît Badiashile fait un très bon début de saison avec Monaco, c'est un jeune joueur en progression. Youssouf Fofana est un joueur que l'on suit aussi dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence. C'est un milieu complet qui profite des absences. Randal Kolo Muani continue de confirmer ce qu'il a fait avec Nantes. Il amène de la présence, avec de la prise de profondeur, il a beaucoup de qualités ».

Sur l’affaire Paul Pogba et sa blessure

« Je ne suis jamais inquiet. J'échange régulièrement avec Paul. Ne me demandez pas d'intervenir dans les histoires qui ont pu être créées ou recréées. Il est dans son domaine privé avec la justice qui fait son travail. Sa blessure ? Il est impossible d'affirmer quoique ce soit. Il y a un délai avec une fourchette plus ou moins courte ou longue. Je connais très bien Paul, il va tout faire pour revenir au plus vite ».

Sur Antoine Griezmann

« Au moins il n'est pas fatigué (rires). Il est dans une situation qui limite son temps de jeu mais il reste un joueur important et décisif. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué 90 minutes complètes. Moi, je m'adapte ».