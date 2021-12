Equipe de France : Didier Deschamps ouvre la porte à Zidane... et au PSG !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Invité dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, Didier Deschamps a été lancé sur son avenir, lui dont le contrat en équipe de France expire en décembre 2022 après la Coupe du Monde au Qatar.

« Sincèrement, je ne sais pas et je ne m'en préoccupe pas aujourd’hui. La lassitude ? J'aurais pu l'avoir après l'Euro, mais si ça avait été le cas, je ne serai pas là devant vous », a glissé l'intéressé, refusant de confirmer qu'il partirait forcément ou repartirait pour une nouvelle pige avec les Bleus : « C'est mon président qui décide. Le seul et le dernier à décider c'est le président. Il décidera. Je n'ai pas encore prolongé, c'est comme ça. Le contrat le plus important, c'est le contrat de confiance ».

« Zizou en Bleus ? S'il le veut et si les conditions sont réunies... »

Il a aussi été question de la rumeur Zinédine Zidane pour le remplacer et, là aussi, on a eu droit à une réponse esquivée : « J'ai pris la place de Laurent Blanc, quelqu'un prendra ma place. Cela sera Zizou ou un autre. Ce n'est pas le fait que j'aime ou pas, il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l'équipe de France. Avec lui on a dit qu'il serait sélectionneur quand il a lancé sa carrière. S'il le veut et si les conditions sont réunies, tant mieux ».

Enfin, lancé sur la possibilité d'entraîner lui-même le PSG, la Desch' ne s'est fermé aucune porte : « Aujourd'hui, je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Je ne parle pas pour moi, des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un coach ne le pourrait pas ? Antonio Conte a été joueur de la Juventus et champion sur le banc de l'Inter qui est le pire ennemi. La rivalité ? Il faut arrêter avec ça... »

