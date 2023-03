Équipe de France : Didier Deschamps rend hommage à Just Fontaine

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Didier Deschamps et Just Fontaine ont un point commun : ils sont ou ont été sélectionneur de l'équipe de France. Mais si le premier est le recordman des matches disputés sur le banc des Bleus, le second est le plus éphémère : deux matches seulement ! Deux défaites à domicile en amical (1-2 contre la Roumanie en mars 1967, 2-4 face à l'URSS en juin) et l'homme aux 13 buts à la Coupe du monde 1958 décida de claquer la porte à cause d'un manque de soutien au sein de la Fédération, où la guerre de religion (adeptes du football romantique et offensif dont il faisait partie et défenseurs du béton) faisait rage.

Sur le site de la Fédération, Deschamps a rendu hommage à Fontaine, décédé la nuit dernière à l'âge de 89 ans : « La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l'équipe de France. Joueur puis sélectionneur, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises. Justo était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'équipe de France était fort et sincère ».