🇫🇷 Nouveau forfait chez les Bleus. Adrien Truffert est convoqué pour remplacer Lucas Digne, blessé. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 20, 2022

Pour résumer Nouveau forfait chez les Bleus. Selon Saber Desfarges, Adrien Truffert est convoqué pour remplacer Lucas Digne, blessé, en équipe de France. Le défenseur du Stade Rennais était déjà présent à Clairefontaine, avec les Espoirs français.

Bastien Aubert

Rédacteur

