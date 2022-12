Equipe de France : Dugarry détruit Deschamps et milite pour Zidane

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Ce n'est pas parce qu'il n'est plus quotidiennement à l'antenne sur RMC que Christophe Dugarry n'a plus rien à dire. Au contraire. Interrogé ce jeudi dans L'Equipe, l'ancien attaquant s'attaque à Didier Deschamps, avec qui les relations sont très tendues depuis quelques années. Selon lui, le niveau de jeu des Bleus est indigne et cela s'est encore plus ressenti en finale pendant 80 minutes contre une Argentine qu'il estime plus faible. Dugarry milite pour que son ami Zinédine Zidane soit nommé à la place d'un Deschamps aux commandes depuis dix ans...

« Que Didier Deschamps reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou". J’ai envie de voir autre chose. Deschamps, j’entends ce qu’il dit, mais on ne peut pas dire que l’équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l’équipe de France. On ne peut jamais parler football avec lui. Qu’on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "Je m’en fous, j’ai gagné", d’accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. Est-ce que le discours n’a pas été entendu ? Est-ce qu’ils ont pensé que la "chatte à DD" et un coup de Mbappé suffiraient à gagner ? Je n’ose même pas imaginer ce qu’on aurait pris en 1998 si on avait fait quatre-vingts minutes comme ça en finale de la Coupe du monde. »