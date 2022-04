Équipe de France, FC Nantes : Domenech prend un énorme pari sur les Bleus au Mondial 2022

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

La France est enfin fixée sur son sort à la Coupe du monde 2022. Les Bleus affronteront la Tunisie, le Danemark et un dernier pays qui sera soit le Pérou, l’Australie ou les Emirats Arabes Unis. « Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Je ne sais pas... Je suis toujours tranquille, serein. Un tirage c'est comme ça, on n'y peut rien », a décrypté Didier Deschamps vendredi soir au micro de RMC Sport.

Invité à débattre sur les pays qui affronteront les Bleus dans cette même phase de groupes, Raymond Domenech s’est montré très optimiste. L’ancien sélectionneur de la France, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie et sortie dès le premier tour quatre ans plus tard en Afrique du Sud, ne les voit pas sortir prématurément au Qatar.

« On représente quelque chose, on est une équipe importante, on a un statut d’équipe à battre. On sait que ce sera plus difficile, avec la malédiction des champions du monde qui est là et qui plane. On a une vraie responsabilité. La force de cette équipe, c’est que ce n’est pas une équipe vieillissante et qui est arrivée en bout de course comme a pu l’être celle de 98, a analysé l’ex coach du FC Nantes sur la chaîne L’Équipe. C’est une équipe qui a encore des années devant elle et qui est toujours en progression. C’est une force et une sérénité de pouvoir dire qu’on est plus fort. Mais il faut le montrer et on l’a vu lors du dernier Euro. Mais, bon il y a un comme un vaccin maintenant, on ne peut pas répéter la même chose et on doit montrer à chaque match quelque chose. »

