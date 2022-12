Equipe de France, FC Nantes, OM : Upamecano veut s'inspirer de Desailly

A deux jours de France-Angleterre, le défenseur de l'équipe de France Dayot Upamecano était en conférence de presse ce jeudi. Interrogé sur son surnom en Allemagne, « la Bête », le joueur du Bayern a expliqué son respect pour Marcel Desailly, qui avait le même surnom...

« J'ai beaucoup de respect pour lui, a-t-il confié. On n'a déjà pu parler ensemble avant les matches. Il m'a donné des conseils, dit de continuer comme ça. Venant de lui, ça fait toujours plaisir. Ça a été un gagnant, un exemple pour les Français et pour moi. »

Dayot #Upamecano:"I had bad times with the France team, I always continued to work, I always said to myself that I was going to come back to the team" pic.twitter.com/hCUNwlIEqR