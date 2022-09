Equipe de France, FC Nantes, PSG : le Mondial, Lafont, Mbappé... les premiers mots de Kolo Muani en Bleu

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Son évolution à Francfort

"Je ne sais pas si j'ai évolué. Personnellement, j'essaie de m'adapter à ce championnat, c'est un autre style de jeu. Je suis en cours d'apprentissage."

Lafont

"Je suis très content pour Alban Lafont. À l'époque, on n'y pensait pas. C'était dans un coin de ma tête, mais je ne pensais pas que ça soit en 2022."

La Coupe du monde

"Tout va très vite. Si je suis ici devant vous, c'est que je peux postuler à la Coupe du monde. Il faut que je prouve au quotidien ici, et quand je vais rentrer dans mon club."

Sa relation avec Mbappé, originaire de Bondy comme lui

"On s'est dit bonjour simplement, il n'y a pas eu de conseil avec un joueur particulier."

Deschamps

"J'ai hâte d'être à l'entraînement. Je dois jouer mon football, le coach me connaît bien. Je vais prendre du plaisir, car on ne peut prendre que du plaisir avec ces joueurs, on va kiffer le moment."

Propos retranscrits par Onze Mondial.