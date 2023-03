Équipe de France, FC Nantes, RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Le nouveau N°1 des Bleus va avoir la pression »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Jeudi, Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour les matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Une liste qui est très attendue au niveau des gardiens où une page sur quinze ans d'histoire se tourne suite à la retraite du duo Hugo Lloris – Steve Mandanda. Cela va forcément faire bizarre à tout le monde même s'il n'y a pas vraiment d'inquiétude vu notre réservoir de gardiens. Si on ne retrouvera pas forcément les mêmes qualités qu'Hugo Lloris, on a quand même pas mal d'excellents profils pour prendre sa suite.

Qui doit prendre la succession ? On va être fixé cette semaine. Pour moi, le favori est forcément Mike Maignan. Par rapport à ce qu'il a démontré à Lille et au Milan AC, par rapport au statut qui était le sien avant sa blessure qui l'a privé du Mondial, il part quand même avec un temps d'avance sur la concurrence. Derrière, les jeux sont ouverts. D'après les dernières informations de Téléfoot, Brice Samba (RC Lens) et Alphonse Aréola (West Ham) seront les deux élus et Alban Lafont (FC Nantes) le grand déçu de la prochaine liste. Cela ne veut pas dire que cette hiérarchie est gravée dans le marbre comme l'était la précédente.

« Brice Samba dans la liste ? Pourquoi pas ? »

Aujourd'hui, on a des gardiens de niveaux très proches et il est possible que ce soit la forme du moment des uns et des autres qui détermine la hiérarchie dans les prochains mois. Brice Samba dans la liste ? Pourquoi pas ? Il fait une saison exceptionnelle avec le RC Lens et est vraiment déterminant souvent. Actuellement, il l'est peut-être un peu plus qu'Alban Lafont, qui lui a lutté pour le maintien durant toute la saison avec Nantes. Par rapport à ses dernières prestations (notamment dans le derby contre Lille), Brice Samba a sans doute davantage marqué les esprits. Peut-être aussi qu'avec la retraite de deux trentenaires dans les buts, Didier Deschamps voulait quelqu'un avec plus de bouteille. Brice Samba a déjà 28 ans là où Alban Lafont n'en a « que » 24 malgré son énorme expérience pour son âge. Mais je le redis : rien n'est joué. Je n'aurais pas trouvé scandaleux que le sélectionneur appelle Maignan, Samba et Lafont à la place d'Areola.

Une chose est sûre : le nouveau n°1 des Bleus va avoir la pression. Il va falloir qu'il soit particulièrement solide dans la tête. Je ne suis pas spécialement surpris de voir que les trois choix du sélectionneur tournent sur des joueurs de 27-30 ans... »