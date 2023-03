Équipe de France féminine : Diacre prend la porte !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La fronde des joueuses, orchestrée par la capitaine de l'OL Wendie Renard, a eu raison d'elle... Corinne Diacre a été officiellement démise de des fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, ce jeudi, par le comité exécutif de la FFF.

« Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection », explique la FFF dans un communiqué. En ajoutant : « Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Equipe de France féminine ». Diacre était sous contrat avec la Fédération française de football jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle avait été prolongée par Noël Le Graët...