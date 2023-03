Equipe de France, FFF : Michel Platini à la tête du foot français ? Sa réponse

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, Michel Platini, qui a depuis été patron de l'UEFA, a répondu à tous ceux qui l'imaginaient à la tête de la Fédération Française de Football. La mise au point a été très claire. Des propos tenus sur RMC.

"On va clarifier les choses, je suis me préparé. J’ai fait une déclaration au mois de juillet quand j'ai été blanchi de mes affaires en Suisse. J'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football. Donc je ne reviendrai pas dans le football ni à la Fédération française.

"Personne ne viendra me chercher. Le pouvoir cela se prend ou cela ne se prend pas. Je n'ai aucune volonté de le prendre. J’ai assez donné. J’ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j’ai tout fait. Cela va, cela suffit et c’est bien. Non (on n’a pas parlé de cela avec Amélie Oudéa-Castéra), la ministre c’était un rendez-vous prévu quatre ou cinq mois à l’avance pour parler un peu des instances du football international et que je lui explique un peu comment cela se passait. Il y a eu tous ces événements qui sont arrivés et puis bon…bien sûr cela a été dans la presse mais on n’en a pas parlé."

" J’ai été vice-président de Nancy, j’ai été vice-président de la FFF, j’ai été président de l’UEFA, j’ai été vice-président de la Fifa, j’ai déjà fait toutes ces choses-là. S’il y a une aventure nouvelle à faire… Pas entraîneur de club, non. Le Real Madrid m’a fait des propositions en or, à l’époque de l’équipe de France, pour que je sois entraîneur du Real Madrid et j’ai refusé. Aujourd’hui la vie que je mène me plait énormément, je n’ai pas besoin de revenir. Pourquoi est-ce que je devrais revenir dans le football?"