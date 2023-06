Équipe de France : Gibraltar prévient Deschamps et les Bleus

Demain au Portugal à Faro, l’Équipe de France va défier l’Équipe de Gibraltar dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Un match spécial, car il s’agit de la toute première confrontation entre Gibraltar et la France dans l’histoire. Les Bleus prennent avec sérieux cette confrontation importante face à la 201 nation au classement Fifa.

« Attention à l'excès de confiance, mais je ne pense pas que cela va nous arriver. On va préparer le match avec sérieux, il faut démarrer le match avec de l'intensité et de l'envie. Quand on est connectés et que l'on met de l'intensité, les choses se passent bien en général » avait prévenu Jules Koundé en conférence de presse mardi dernier.

Le jeune avant-centre de Gibraltar, Tjay De Barr, n’a pas caché son ambition de faire tomber les coéquipiers de Kylian Mbappé. « Dans un match de football, tout peut arriver, donc je m'attends à gagner demain », a annoncé le joueur évoluant à Wycombe Wanderers (3e division anglaise) sur la page Twitter de son équipe nationale. Le message est transmis…

