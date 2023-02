Équipe de France - Mercato : Giroud a repoussé une grosse offre anglaise pour rester à Milan

Olivier Giroud connaît une saison beaucoup moins aboutie que la précédente avec l'AC Milan. Comme le reste de son équipe, le Français semble avoir eu du mal à gérer le Scudetto et ses retombées, de même que les cadences folles de la première partie de saison et son voyage au Qatar avec l'équipe de France. Mais il n'empêche que les Rossoneri tiennent à conserver un attaquant qui, malgré ses 36 ans, a tout de même marqué 7 fois (plus 4 passes décisives) en 21 matches de Serie A cette saison.

Il y a trois semaines, Nicolo Schira annonçait que les deux parties s'étaient mises d'accord pour une prolongation d'un an. Seulement, depuis, aucune signature n'a été annoncée. Mais pas de panique. A la chaîne DAZN, Giroud a confirmé son envie de rester en Lombardie : "Je veux continuer à Milan. Nous sommes en discussions et je sens que nous allons bientôt trouver un accord". Preuve de sa volonté de rester en Italie, lui qui a dit que le Milan était son club italien préféré dans son enfance, il aurait refusé une offre d'Everton cet hiver, selon Fabrizio Romano.

Olivier Giroud: "I want to stay at AC Milan, I hope we'll find an agreement. We are in talks and I feel new deal could be agreed", tells DAZN. 🔴🇫🇷 #ACMilan



The agreement on new contract is close as current one expires in June. Everton approach was rejected in January. pic.twitter.com/3tEL0D1vgt