Olivier Giroud a encore faim. Très faim. En sélection depuis onze ans, l’attaquant de l’équipe de France ne pense pas encore à raccrocher après la Coupe du monde au Qatar. « Je ne me fixe aucune limite, j’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop », a-t-il confié au Parisien.

Giroud a soif de trophées

Âgé de 36 ans, l’ancien canonnier d’Arsenal a encore très envie de décrocher de multiples trophées pour garnir sa vitrine personnelle. « Je suis en sélection depuis maintenant onze ans. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. À mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur », a conclu Giroud.

Pour résumer Olivier Giroud (AC Milan, 36 ans), pleinement relancé par le forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde, ne pense pas prendre sa retraite internationale à son retour du Qatar. Sa soif de trophées prime sur tout le reste.

