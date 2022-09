Equipe de France : Giroud ne baisse pas les bras pour la Coupe du monde

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Hier soir avait lieu le derby de Milan et c'est le champion d'Italie en titre qui a pris le meilleur sur l'Inter (3-2), notamment grâce à un but d'Olivier Giroud. L'attaquant de 36 ans était ce matin en interview dans Téléfoot et il est revenu sur un sujet sensible : l'équipe de France. Il a en effet été écarté sans que cela soit dit par Didier Deschamps depuis qu'il s'est pris la tête avec Kylian Mbappé avant l'Euro 2021. Malgré tout, il n'abandonne pas l'idée d'être présent au Qatar en fin d'année.

« J'espère ne pas m'arrêter là. Avoir encore envie, c'est important à mon âge (36 ans le 30 septembre, 112 sélections, 48 buts). (Sur la liste Deschamps pour le Qatar) Je ne sais pas si j'y serai mais ça doit être un objectif d'avoir la possibilité de participer à une troisième Coupe du monde. Je ne vais pas dire que je n'y pense pas. Si je suis champion du monde, il faudra faire un truc un peu fou. Me raser la barbe (sourire) ! »