Equipe de France : Giroud réagit (enfin) à sa non-convocation

Enfin ! Cela faisait quasiment un mois qu'on attendait de savoir comment Olivier Giroud avait vécu sa non-convocation en équipe de France lors du rassemblement de septembre. Qui faisait suite à un Euro tumultueux, en préambule duquel il s'était plaint que Kylian Mbappé ne lui faisait pas autant de passes qu'à Karim Benzema.

« Ça m'a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. C'est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne me prends pas la tête. Si on fait appel à moi, je donnerai le maximum pour aider l'équipe et pourquoi pas me rapprocher un peu plus de Titi (Thierry Henry et de son record de 51 buts en équipe de France). C'est l'avenir qui le dira, si temps de jeu il y aura. » Pas de vague afin de laisser la porte des Bleus ouverte. Mais il est certain que le choix de Didier Deschamps de convoquer à nouveau (ou pas) Olivier Giroud fera parler.

