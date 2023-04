Equipe de France : Giroud vise son sac sur la polémique Benzema et la retraite des cadres

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ce jeudi soir, Olivier Giroud (Milan AC, 36 ans) a créé l'évènement en accordant un long entretien à L'Equipe durant lequel il a balayé plusieurs sujets sensibles. Le meilleur buteur de l'Histoire des Bleus est notamment revenu sur la polémique Benzema en préparation de la Coupe du Monde. L'occasion pour le Chambérien de rétablir certaines vérités.

« Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j’entends que certains d’entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c’est complètement absurde ! On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement. C’est évident qu’on perdait une arme importante. On était déçu pour lui, pour nous », a-t-il d'abord assuré.

Giroud reconnaît s'être posé la question de la retraite internationale

Olivier Giroud a également reconnu avoir hésité à tirer un trait sur sa carrière internationale après la finale de Coupe du Monde France – Argentine : «Leurs arrêts (Varane, Lloris et Mandanda) m’ont un peu perturbé. Ils m’ont poussé dans ma réflexion, à m’interroger davantage. Mais ma vraie question, intime, sans être ''parasité'' par leurs retraites, était : ''Est-ce que tu as encore envie, toi ?'' Leur décision ne devait pas impacter la mienne. J’aurais pu arrêter là-haut, avec ce record en plus… Mais j’ai encore envie ! Envie de plaisir sous le maillot bleu, d’apporter encore à cette équipe. Je m’en sens capable tant que l’AC Milan me permettra d’être compétitif. Cette projection reste à moyen terme, jusqu’en 2024. Ce n’est plus une question de record pour moi, de buts, de sélections. Mon leitmotiv reste le plaisir. Je sais que j’aurais vite regretté si j’avais arrêté. Si je l’avais prise, cette décision n’aurait pas été totalement la mienne. Elle aurait été orientée par les mecs qui ont arrêté».