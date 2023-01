Equipe de France : l'UEFA annonce des changements importants pour les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Plusieurs annonces fortes sont tombées après le comité exécutif de l'UEFA tenu ce jour. Tout d'abord, la Supercoupe d'Europe 2023 se déroulera à Athènes, et non à Kazan. Une décision motivée par les sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. La Ligue des Nations a aussi vu son format évoluer. Jusqu'à présent, les premiers des quatre groupes de la poule A étaient qualifiés pour le tour final, avec demies et finale. Désormais, les 2es s'affronteront dans des play-offs et pourront se qualifier également pour le tour final.

Les éliminatoires de la Coupe du monde et de l'Euro seront composés de 12 groupes de 4 ou 5 équipes. Cela pour répondre à l'élargissement du Mondial de 32 à 48 équipes à partir de 2026. Pour l'Euro, ce changement s'appliquera pour l'édition 2028. La très bonne nouvelle, c'est que le format de la phase finale du championnat d'Europe ne changera. Il continuera d'accueillir 32 nations alors qu'il était question qu'il passe à 48. Ouf !