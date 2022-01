Equipe de France : gros dilemme à venir entre Deschamps et Zidane ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Didier Deschamps (5e) et Zinédine Zidane (13e) font partie des trente personnalités qui, selon L'Equipe, font le football français. Une bonne chose tant les champions du monde 98 sont des vainqueurs-nés dont l'expérience peut être utile à un football hexagonal pas toujours à son avantage. Le souci, c'est qu'à la lecture des papiers qui leurs sont consacrés, on comprend qu'ils ont le même objectif : le poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2022 !

Pour Zidane, il est écrit que "le bleu reste toujours un horizon qui attire le Ballon d'Or". Il n'est pas question du PSG dans tout l'article, mais bien de l'équipe de France. Or, Didier Deschamps semble vouloir prolonger l'aventure chez les Tricolores : "Sélectionneur depuis dix ans, Didier Deschamps n'a pas envie de changer de vie, il l'a souvent exprimé. Et la manière dont il a redressé la barre à l'automne avec une très belle Ligue des nations, et un groupe à la fois régénéré et porté par l'expérience, parle pour lui. Il y a dans l'air l'idée d'un élan qu'il faudra prolonger, au Qatar". Du coup, si la France décroche une troisième étoile en décembre prochain, Noël Le Graët pourrait être confronté à un sacré casse-tête.

En attendant, Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps, est resté très évasif au moment d'évoquer le cas de son client à la Provence : "Vous savez, tout est ouvert. Là, il a sa coupe du monde, il va essayer de la gagner. Après, il prendra la décision qu'il voudra, on en discutera. Il peut continuer, aller en club, s'arrêter un moment... Il peut tout faire".

Champions League 🏆🏆🏆

La Liga 🏆🏆

Spanish Super Cup 🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆🏆

Club World Cup 🏆🏆



Zinedine Zidane was appointed Real Madrid coach for the first time on this day in 2016 👏 pic.twitter.com/rcwouQ60xI — B/R Football (@brfootball) January 4, 2022