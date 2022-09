Equipe de France, Juventus : Deschamps positif concernant la participation de Pogba au Mondial

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

A cause de son affaire extrasportive avec son frère Mathias et ses anciens amis d'enfance, on finit par oublier combien Paul Pogba traverse un moment difficile. Revenu cet été à la Juventus Turin, le Poulpe n'a pas joué un seul match officiel puisqu'il s'est blessé au genou droit pendant la préparation. Après avoir opté pour beaucoup de repos, il s'est résolu à l'opération le 5 septembre. Son ménisque externe ne devrait plus le faire souffrir mais il n'a désormais plus que deux mois pour préparer la Coupe du monde.

Un délai très court pour lequel Didier Deschamps se montrait plutôt pessimiste. Mais aujourd'hui dans Téléfoot, le sélectionneur a été un peu plus positif : « Je connais bien Paul, il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible et être avec nous en novembre. Mais le timing est court et il viendra à condition qu'il soit apte et qu'il soit en mode compétiteur ». Deschamps envisagerait toutefois de communiquer une liste élargie dans un premier temps pour justement pouvoir vérifier par lui-même si Pogba sera apte à jouer à un moment donné dans la compétition...