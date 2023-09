Équipe de France, Juventus : Pogba cible d'une odieuse confidence

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

C'est incroyable de voir la quantité de malheurs qui se sont abattus sur Paul Pogba depuis plus d'un an ! En plus de ne pas pouvoir jouer à cause de blessures à répétition, le champion du monde 2018 a été victime d'une tentative d'extorsion qui a fait exploser sa famille. Et voilà maintenant qu'il pourrait être suspendu deux ans en Italie pour avoir été contrôlé positif à la testostérone et que la Juventus pourrait résilier son contrat ! On a forcément envie d'avoir de la peine pour lui devant tant de malheurs.

"Ce n’est pas non plus le genre de mec à qui tu confierais tes clés de bagnole"

Mais un proche de l'équipe de France a fait cette déclaration stupéfiante à Libération : « Ce n’est pas non plus le genre de mec à qui tu confierais tes clés de bagnole ». Comprenez : il n'est pas une victime et si son comportement n'a jamais été pointé du doigt en équipe de France, où il a noué de fortes amitiés, notamment avec Antoine Griezmann, il était visiblement loin d'être irréprochable...

#Pogba: le regard des autres, les doutes, l'aveuglement et les pièces du puzzle qui, jamais ne s'emboitent. #PaulPogba

Paul Pogba, cimes et châtiments https://t.co/2VtOttyE8Z — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) September 13, 2023

Podcast Men's Up Life