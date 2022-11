Equipe de France : Khazri lance le match face aux Bleus

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Lors du troisième et dernier match de poule de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France affrontera mercredi prochain la Tunisie de Wahbi Khazri. Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, l'ancien joueur de l'ASSE, qui évolue depuis cet été à Montpellier, n'a pas caché sa joie de se retrouver dans le groupe des Bleus et espère faire un gros match.

"C'est un rêve qui va se réaliser"

"Je voulais être dans le groupe de la France avant le tirage au sort. C’est un rêve qui va se réaliser. On va jouer face à de très grands joueurs. C’est un match qui va être diffusé dans le monde entier et, surtout, en France, où je vis, donc ce sera agréable. Montrer de quoi tu es capable contre une grosse équipe et des grands joueurs, c’est ce que tu souhaites dans une carrière", a confié l'attaquant tunisien, qui n'a pas joué lors du premier match du Mondial face au Danemark (0-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur