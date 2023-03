Équipe de France : Marcus et Khephren Thuram évoquent un avenir ensemble

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Les éloges de Marcus à Khephren

Marcus : "J'ai appris sa sélection en même temps que lui. Je l'ai appelé immédiatement. J'étais plus fier pour lui que pour moi. C'est quelqu'un de très sérieux, il m'impressionne et il va encore progresser. Que lui pour savoir où il peut aller. Je regarde tous ses matchs à Nice et m'impressionne. Il ne fait que progresser. Il peut jouer dans milieu à trois ou à deux. Il n'y a que lui qui connait ses limites."

Les frères réunis chez les Bleus

Khephren : "Non on n'a pas évoqué le fait de jouer avec les Bleus ensemble quand on était petits. Mais c'était un rêve."

Marcus : "Il manque peut-être d'imagination mais moi je l'avais imaginé de jouer avec lui chez les Bleus. On est passés par l'INF Clairefontaine."

La plaisanterie de Marcus sur la non-concurrence avec Khephren

Marcus : "T'inquiète, il n'y a pas de concurrence entre nous. Peut-être que comme il est le plus jeune, il veut me rattrapper. On plaisante quand il marque ou quand je ne marque pas. Tout ce qu'il fait je le regarde avec des grands yeux d'amour."

Khephren sur Marcus

"Marcus c'est quelqu'un de très jovial et il a confiance en ses qualités. Je sais qu'il sait qu'il peut arriver beaucoup beaucoup plus haut et il travaille pour cela."

Marcus sur le capitanat de Mbappé

Marcus : "C'est un leader charismatique sur et en-dehors du terrain. Il peut être un capitaine fédérateur."

Khephren sur sa progression à Nice

Khephren : "Le coach Christophe Galtier m'a beaucoup apporté tactiquement. Le coach Didier Digard m'apporte beaucoup de confiance. Il me dit de me projeter plus vers l'avant et d'aider l'équipe au mieux."

Une aventure commune dans un grand club français

Marcus : "On a tous des carrières différentes. Si on doit jouer ensemble en club cela sera avec plaisir mais ce n'est pas une obsession."

Khephren : "C'est parfait de l'avoir à côté de moi car je le laisse répondre quand je ne sais pas quoi dire."

Marcus sur les frères Hernandez

Marcus : "Théo est un peu jaloux que Lucas ne soit pas là je pense. Quand je les ai vu ensemble, je me suis imaginé faire pareil avec Khephren."

Propos retranscrits par RMC Sport.