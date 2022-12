Equipe de France : Kolo Muani réagit à sa première en Coupe du monde et révèle les conseils que lui donne Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Son match face à la Tunisie

"Le plaisir, c'est de jouer ce premier match de Coupe du monde. C'est un rêve d'enfant. On a essayé de mettre de l'envie, plus en seconde période parce qu'on perdait des duels et des ballons en première période. Le coach nous l'a dit en première période. À titre personnel, je touchais moins de ballons parce qu'on avait du mal à la ressortir. On aurait pu faire mieux dans ce match."

La Pologne

"C'est une grosse équipe avec des éléments très importants. Il faut qu'on reste concentrés, car ce sera un très gros match. Il faut être prêt pour cette bataille. On est tous des compétiteurs, donc on ne souhaite personne (à affronter). On prend ce qu'il y a à prendre."

Lewandowski

"Il inspire beaucoup, il marque énormément de buts. Devant le but, c'est un finisseur, il tient bien le ballon dos au jeu. Il faudra qu'on le surveille de très près."

Les conseils que lui donne Mbappé

"Je parle avec Mbappé. Je regarde et on va essayer de reproduire ça tout doucement... Devant le but, garder son sang-froid, garder le ballon dos au but... Avec Kylian, je parle de différents appels. Il est très important pour nous. Il compte énormément. Il peut faire partie des leaders, je confirme."

Son statut de remplaçant

"J'ai énormément de chance d'être ici. Pour moi, c'est juste un rêve. Je prends beaucoup de plaisir. Je continue d'apprendre. Le peu de minutes que je vais avoir, je vais me donner à fond".

Pavard

"Il ne parle pas trop de son ressenti (de sa discussion avec le coach). Je le vois bien dans le groupe. Il est très intégré, il parle avec tout le monde, rigole et tout."

