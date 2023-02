Equipe de France : Kolo Muani revient sur son entrée en jeu contre l'Argentine

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

De la finale de Coupe du monde 2022 de Randal Kolo Muani, on retiendra toujours son occasion manquée face à Dibu Martinez dans les arrêts de jeu de la prolongation. Et ce serait bien dommage. Car l'attaquant a fait bien plus que ça pendant les 79 minutes passées sur la pelouse. Entré à la 41e, alors que les Bleus étaient menés 2-0 par l'Argentine, l'ancien Nantais a reboosté l'équipe, en même temps que Marcus Thuram. Il a expliqué à beIN quel était alors son état d'esprit.

"Le coach, quand ils ont mis le deuxième but, il nous a envoyé à l’échauffement moi et Marcus (Thuram). Il était très fâché. Trois-quatre minutes après, on est rentrés. J’étais prêt, c’était THE moment. Quand je suis rentré, sur mon premier ballon, je fais faute mais j’étais fier de faire cette faute parce que j’étais dedans, je voulais amener de l’agressivité. Il faut montrer qu’on a envie, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça en fait. La première faute que j’ai faite, c’était pour dire : "Je vais pas te laisser tranquille aujourd’hui, je suis rentré là, t’es mort". C’est ce que j’ai essayé d’apporter. On se faisait bouger sur tous les duels pratiquement, c’était : "Allez les gars, même si on se fait bouger, on fait des fautes !"." Et force est de constater que le plan a bien fonctionné !