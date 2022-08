Equipe de France : l'agent de Deschamps envoie un message clair à Zidane

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

D'ici la fin de l'année, on saura si le poste de sélectionneur de l'équipe de France va changer de propriétaire ou pas. En place depuis dix ans, Didier Deschamps sait que Zinédine Zidane piaffe d'impatience de lui succéder. Une sortie de route prématurée au Qatar pourrait précipiter la fin de son règne mais, dans L'Equipe du jour, l'agent de DD, Jean-Pierre Bernès, invite, sans le nommer, Zidane a arrêter les manipulations en coulisses et attendre sagement son heure.

"La France, l'équipe de France et ses joueurs ont beaucoup de chance d'avoir un sélectionneur respectueux de l'institution, exigeant et ambitieux comme Didier. Partout où il est allé, c'est toujours lui qui a voulu signer et c'est toujours lui qui a voulu partir. Didier, on lui dicte pas ce qu'il doit faire. Comme je le vois heureux, je lui dirais de continuer avec les Bleus. Je ne vois pas pourquoi il arrêterait. Mais son sujet, pour l'instant, c'est la Coupe du monde. On voit bien que des gens attendent. Ca le motive pour réussir. Quand vous êtes dans l'échec, un entraîneur, même le plus grand, connaît la règle. La vie continuera chez les Bleus après Didier. On sent des gens naviguer. Mais que ceux qui vont recréer une histoire restent tranquilles, leur tour viendra."