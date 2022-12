Équipe de France : l’Angleterre, un talon d’Achille pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Samedi prochain, l’Équipe de France affronte l’Angleterre à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Le joueur phare des Bleus, kylian Mbappé est très attendu pour ce choc lui qui réalise une compétition fantastique. Pour cette occasion, l’Equipe a retracé les performances de la pépite française face aux écuries anglaises.

Tottenham : Face aux Spurs avec l’ASM en 2015, il réalise une passe décisive pour son deuxième match chez les professionnels à seulement 17 ans. Défaite des siens (4-1) en Ligue Europa !

Manchester City : Pour sa première titularisation en LDC, avec Monaco, Kylian Mbappé affronte Manchester City en Angleterre en 8es de finale. Il ouvre son compteur dans une coupe d’Europe mais son équipe ne s’impose pas (4-3). Pour le match retour il marque en début de rencontre et participe à la qualification des Monégasques en quarts de finale de la compétition (3-1). Avec le PSG, Kylian Mbappé continue de faire trembler la défense de Manchester City. En trois rencontres, le Français inscrit un but et il délivre une passe décisive.

Manchester United : Avec le PSG, Kylian Mbappé a affronté plusieurs fois Man U ! Le Français a marqué 1 but en 4 rencontres soit une réalisation en 360 minutes. Les Red Devils, la bête noire du joueur formé à Bondy ?

Liverpool : Avec le PSG, en phase de groupes 2018/2019 de Ligue des Champions, Kylian Mbappé marque 1 but décisif à Anfield mais une perte de balle cause la perte de son équipe (3-2). Au match retour à Paris, il se rattrape en étant décisif sur les deux buts du PSG (2-1).

Avec l'Équipe de France, Kylian Mbappé a rencontre les Three Lions une seule fois ! Il avait été très performant avec Ousmane Dembélé, il lui délivre d’ailleurs une passe décisive. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés sur le score de 3 à 2.