Equipe de France : l'ensemble des records à battre à la Coupe du monde

Au niveau collectif : la France pour une première depuis 60 ans, l'Allemagne pour rejoindre le Brésil A tout seigneur, tout honneur : l'équipe de France s'avance à la Coupe du monde qatarie avec le statut de tenante du titre. Si elle parvient à bisser, elle deviendrait la première nation à réussir pareil exploit depuis le Brésil en 1958 et 1962. L'Italie est l'autre pays ayant remporté le Mondial deux fois d'affilée, en 1934 et 1938. Si l'Allemagne est couronnée, elle décrochera sa cinquième étoile et rejoindra le Brésil au palmarès. Au niveau positif, la France peut espérer égaler ou battre plusieurs records au Qatar. Il y a celui du nombre de victoires sur une édition, détenu par le Brésil (7 en 2002). Pour cela, la bande à Deschamps devra aller au bout en remportant tous ses matches. Le Brésil 70 avait également tout gagné mais il avait joué une rencontre de moins. S'il y a victoire finale le 18 décembre prochain, la France aura battu le record d'invincibilité, pour l'instant détenu par le Brésil avec 13 matches entre les éditions de 1954, 1958 et 1962. Les Bleus en sont pour l'instant à 7. S'ils vont en demies, ils l'égaleront. S'ils gagnent la finale, ils l'amélioreront en atteignant la barre des 14. S'ils ne font que des victoires au Qatar, ils égaleront un autre record des Brésiliens, celui du nombre de victoires consécutives (11). Ils sont actuellement à 4 (Argentine, Uruguay, Belgique et Croatie en 2018). Au niveau négatif, les Bleus peuvent rejoindre l'Italie (1950 et 2010) au premier rang des tenants du titre éliminés dès le premier tour de la Coupe du monde. On se souvient que l'équipe de France de Roger Lemerre avait connu pareille mésaventure en 2002 avec des défaites face au Sénégal (0-1) et au Danemark (0-2) ainsi qu'un nul contre l'Uruguay (0-0). Concernant les autres pays, un seul - l'Allemagne - peut égaler le record de titres du Brésil, champion du monde à cinq reprises, l'Italie (4 titres) n'étant pas parvenue à se qualifier pour la compétition.

Au niveau individuel : Messi et Ronaldo vont égaler un record, Fontaine et Salenko intouchables, Lloris dans l'histoire ?

A moins d'une grave blessure, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo prendront part à leur dernière Coupe du monde. Ce sera leur cinquième pour l'Argentin comme pour le Portugais, qui rejoindront ainsi les recordmen mexicains Antonio Carbajal et Rafael Marquez, l'Allemand Lothar Matthaüs et l'Italien Gianluigi Buffon. En revanche, s'il marque, CR7 deviendra l'unique joueur de l'histoire à avoir marqué lors de cinq éditions. Pour le moment, il est au même niveau que Pelé (Brésil), Uwe Seeler et Miroslav Klose (Allemagne).

Au rayon des buteurs, aucun des joueurs appelés à participer à la Coupe du monde qatarie n'a inscrit plus de dix buts jusqu'à présent. Difficile, donc, d'en imaginer un battre le record de réalisations dans la compétition détenu par Miroslav Klose (16). De même, celui sur une édition, qui appartient à Just Fontaine depuis 1958 (13), semble intouchable. Tout comme le quintuplé inscrit par le Russe Oleg Salenko en 1994 face au Cameroun (6-1). Ou le triplé de l'Anglais Geoff Hurst contre la RFA en 1966 (4-2 a.p.), record pour une finale.

Pour ce qui est des gardiens, Hugo Lloris a une chance de s'adjuger un record historique, celui du plus grand nombre de matches sans but encaissé à la Coupe du monde. Pour l'instant, c'est Peter Shilton (Angleterre) et Fabien Barthez (France) qui se le partagent avec 10 clean sheets. Lloris, lui, en est à 8 : 1 en 2010 (oui, oui !), 3 en 2014 et 4 en 2018. Encore 3 au Qatar et le record sera sien !

Didier Deschamps, lui, pourra en égaler un, celui de l'entraîneur le plus titré. Il rejoindrait l'Italien Vittorio Pozzo, sacré en 1934 et 1938. A signaler que le Brésilien Mario Zagallo était sur le banc en 1970 et 1994 mais seulement adjoint dans ce dernier cas. Il est d'ailleurs le plus titré sur l'ensemble d'une carrière puisqu'il avait également soulevé le trophée à deux reprises en tant que joueur, en 1958 et 1962.

Au niveau des Bleus : Griezmann peut détrôner Platini, Giroud dépasser Henry

Au niveau franco-français, Antoine Griezmann a l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus à la Coupe du monde. Il a pour l'instant marqué 14 fois entre éliminatoires et phases finales, contre 17 au triple Ballon d'Or. Si on ne prend en compte que les phases finales, le champion du monde 2018 en est à 4 buts, tout comme Kylian Mbappé. Mais les deux sont très loin de Just Fontaine et ses 13 réalisations en 1958...

S'il est convoqué et s'il ne l'a pas fait d'ici là, Olivier Giroud pourra détrôner Thierry Henry pour le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Le champion du monde 98 s'est arrêté à 51, son successeur au palmarès en est à 48. Et Griezmann en était à 42 avant la trêve internationale de la fin septembre.

Pour ce qui est des sélections, les Bleus actuels ne pourront qu'améliorer leurs propres records. Hugo Lloris, forfait pour la fin septembre, n'est qu'à deux longueurs de Lilian Thuram au nombre total de caps (140 contre 142) mais le gardien est déjà le Tricolore ayant le plus joué de matches à la Coupe du monde (47, le 2e, Thierry Henry, n'est qu'à 33). Antoine Griezmann, lui, détient le record de sélections consécutives (65), loin devant Patrick Vieira (44).

Pour ce qui est des victoires et des défaites en phase finale d'un Mondial, tout s'est produit en 1958. En poules, les Bleus de Kopa et Fontaine avaient cartonné le Paraguay (7-3) avant de s'incliner lourdement en demi-finales face au Brésil (2-5), futur vainqueur.

Raphaël Nouet

Rédacteur