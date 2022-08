Equipe de France : la Coupe du monde avancée, l'avenir de Deschamps tranché le 7 janvier

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On pourrait voir ça comme une énième faveur accordée par le monde du football au Qatar, qui l'inonde de billets verts. Mais la décision prise par la FIFA hier est finalement logique. En effet, suivant le tirage au sort, c'est le match Sénégal-Pays-Bas qui devait ouvrir la Coupe du monde le 21 novembre. Or, traditionnellement, c'est soit le tenant du titre, soit le pays organisateur qui ouvre la compétition. Qatar-Equateur devant se jouer le 21 au soir, l'instance mondiale a décidé de l'avancer de 24h. C'est donc bien le dimanche 20 novembre à 20h que le Mondial le plus contesté de l'histoire sera lancé.

Par ailleurs, L'Equipe du jour continue de célébrer les dix ans de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Ce jeudi, il y est question de sa relation avec Noël Le Graët, les deux hommes s'étant connus quand DD était le capitaine d'un Marseille empêtré dans l'affaire OM-VA et le Breton le président de la LFP, qui avait finalement rétrogradé le club provençal. Les deux hommes n'ont plus évoqué cette triste histoire depuis... Mais on apprend que le sort de Deschamps à la tête des Tricolores sera tranché lors du conseil fédéral du 7 janvier 2023. S'il atteint au minimum les demi-finales du Mondial, il devrait signer une prolongation de deux ans.