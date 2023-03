Équipe de France : la date de de la prochaine liste de Deschamps est connue !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Pour la première fois depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus se retrouveront fin mars pour un rassemblement et deux matchs de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, le 24 mars, et contre la République d'Irlande, trois jours plus tard. Le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, annoncera sa liste des joueurs convoqués pour ce rassemblement le 16 mars prochain, comme l'a annoncé ce lundi le compte officiel Twitter de l'équipe de France.