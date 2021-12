Equipe de France : la Fédération pointée du doigt pour son silence sur le Mondial au Qatar, les Bleus sous pression

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Enfin, les choses bougent en France par rapport à la Coupe du monde au Qatar ! Vu les relations diplomatiques entre les deux Etats, les investissements colossaux des Qataris au PSG, via beIN ou dans l'hôtellerie française, on s'acheminait vers un silence honteux des responsables nationaux et une participation comme si de rien n'était des Bleus à un Mondial qui a fait plus de 6.000 morts pour construire des stades qui ne serviront à rien après.

Mais Amnesty International France a décidé de passer la vitesse supérieure. Cette nuit, elle a déployé devant le siège de la FFF une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Des milliers de morts au Qatar et la FFF ne siffle toujours pas". Une action qui devrait en appeler d'autres lors des douze prochains mois, soit d'ici le début de la compétition. On se souvient qu'en 1978, le sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, avait été enlevé par des opposants au régime dictatorial en vigueur en Argentine, où allait se disputer la Coupe du monde. Ça n'avait pas empêché la France d'y aller. Mais au moins, personne n'avait fait semblant d'occulter les drames qui se jouaient là-bas…

⚽️Ce matin, nous sommes devant le siège de la Fédération Française de Foot



Des milliers de travailleurs migrants vivent un enfer sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar@FFF : ça fait des mois qu'on vous alerte, qu'attendez-vous pour réagir ? Votre silence est une faute pic.twitter.com/oQVhzzpmiR — Amnesty International France (@amnestyfrance) December 15, 2021