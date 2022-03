Equipe de France : la FFF a pris une position définitive sur le boycott de la Coupe du monde au Qatar

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Des soupçons de corruption pour l'attribution, des milliers de morts sur ses chantiers, des droits de l'homme bafoués, de sombres histoires d'espionnage à l'encontre de ses détracteurs... Le Qatar traîne de très nombreuses casseroles en ce qui concerne sa Coupe du monde. Ce qui incite nombre de Fédérations, de joueurs et de supporters à réclamer un boycott pur et simple de l'événement, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Mais qu'on se le dise, la France ira bien défendre son titre de championne du monde dans l'état arabique !

En effet, ce mercredi 9 mars, la FFF a envoyé des mails aux supporters des Bleus pour leur annoncer que les inscriptions pour la billetterie étaient ouvertes ! Il s'agit de remplir un formulaire pour avoir une chance de décrocher un précieux sésame après le 1er avril, jour du tirage au sort de la phase de poules. Le principe étant celui du premier arrivé, premier servi. Ainsi donc, Noël Le Graët est beaucoup plus pointilleux quand il s'agit de dénoncer la guerre en Ukraine que de pointer du doigt un Etat qui, il est vrai, à la mainmise sur le football français via beIN et le PSG... Même si on peut se demander si le Breton aurait été aussi catégorique à propos de la Russie si elle avait déclenché les hostilités avant la Coupe du monde 2018...

Les Bleus connaîtront leur groupe et leurs adversaires pour la Coupe du Monde lors du tirage au sort prévu le 𝟭𝙚𝙧 𝙖𝙫𝙧𝙞𝙡 prochain 👊



Voici toutes les informations sur l'acquisition des billets pour venir encourager les Bleus 👉 https://t.co/zf7Hb5P1IC pic.twitter.com/3oMwhR6QXc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 9, 2022