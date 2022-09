Equipe de France : la liste de Didier Deschamps est connue, trois nouveaux en Bleu

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Benoît Badiashile (AS Monaco), Youssouf Fofana (AS Monaco) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont les trois surprises de la liste de Didier Deschamps, annoncée ce jeudi, pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. En Ligue des nations, les Bleus affronteront l’Autriche au Stade de France puis le Danemark à Copenhague, les 22 et 25 septembre prochains, pour les deux dernières journées de la compétition.

Les habituels de l’équipe de France, comme Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Théo Hernandez ou Aurélien Tchouaméni sont convoqués par Didier Deschamps. Olivier Giroud, Eduardo Camavinga et Ousmane Dembélé sont eux de retour. En revanche, de nombreux joueurs blessés sont absents (Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez). Pour rappel, c'est la dernière liste avant la Coupe du monde au Qatar.