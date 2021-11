Equipe de France : la liste des Bleus dévoilée par Didier Deschamps

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Plus qu'une victoire et l'équipe de France sera qualifiée pour la Coupe du monde 2022 ! Sera-ce dès le samedi 13 au Parc des Princes contre le Kazakhstan ou trois jours plus tard à Helsinki contre la Finlande ? Ce qui est sûr, c'est qu'avant les deux dernières journées, les Bleus sont leaders de leur groupe avec trois points d'avance sur l'Ukraine, qui compte un match de plus.

Ce jeudi, le sélectionneur, Didier Deschamps, a dévoilé la liste des joueurs retenus. Sans surprise, la grande majorité de ceux qui étaient présents lors de la victoire en Ligue des Nations début octobre a été retenue.

Gardiens : Aréola, Costil, Lloris.

Défenseurs : Digne, Dubois, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembé, Koundé, Pavard, Upamecano, Zouma.

Milieux : Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouaméni.

Attaquants : Ben Yedder, Benzema, Koman, Diaby, Griezmann, Mbappé.

