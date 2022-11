Equipe de France : la réaction de Mbappé après la victoire face à l’Australie

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

“Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment que j'échange avec lui. Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition.“, ce sont les mots du coach des Bleus, Didier Deschamps après le match fantastique de son attaquant, Kylian Mbappé. face à l’Australie (4-1). Auteur d’une passe décisive et d’un but, le natif de Bondy a régalé hier soir. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du PSG savoure, “Belle entrée dans la compétition“, a-t-il déclaré. Prochain rendez-vous, ce samedi, face au Danemark pour le prochain match de cette Coupe du Monde 2022 pour les Bleus.