Equipe de France : la vérité éclate sur le clash Rabiot - Mbappé - Pogba

Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, aux tirs au but face à la Suisse, la révélation d'un clash entre Véronique Rabiot et les parents de Kylian Mbappé et Paul Pogba dans les tribunes avait alimenté la chronique. Un supporter des Bleus, situé près des familles des joueurs, avait même révélé le contenu de l'accrochage, la mère du milieu de terrain de la Juventus reprochant aux stars du PSG et de MU leur attitude sur le terrain. Mais au micro de Téléfoot ce dimanche, Adrien Rabiot a donné sa version des faits :

« Il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle et je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé, c'est la vérité. Des images d'énervement, cela peut arriver, mais qui sait ce qu'il s'est dit... Avec Paul Pogba et Kylian Mbappé ? On en a pas du tout parlé parce qu'il n'y avait rien, ni de leur côté, ni du mien. Il n'y a pas eu besoin de parler de quoi que ce soit. »

