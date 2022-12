Equipe de France : la vérité sur Pavard éclate, le Real Madrid se frotte les mains pour Benzema !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Les langues se délient enfin au sujet de l’équipe de France. Si les Bleus ont performé sur le terrain en atteignant la finale de manière assez inattendue eu égard à leurs parcours semé d’embûches, le cas Benjamin Pavard a été éclairé par Romain Molina. Selon le journaliste d’investigation, le latéral droit a payé son non respect des consignes lors du premier match du Mondial contre l’Australie (4-1) mais aussi le fait de se moquer de certains coéquipiers depuis le banc dee touche et sa proximité avec Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe.

L’étiquette de taupe lui colle désormais à la peau dans le vestiaire. Au sujet de Benzema, on apprend que ce sont des frictions avec le docteur des Bleus Frank Le Gall qui sont à l’origine de tensions avec le staff des Bleus. Au Real Madrid, personne n’était par ailleurs au courant qu'il allait faire l’annonce de sa retraite hier, même si on se doutait qu’une telle décision pouvait intervenir rapidement. Beaucoup de monde au sein du club s’est offusqué du traitement réservé à Benzema, qui était en mesure d’être au moins sur le banc dès les 8es de finale et pleinement opérationnel dès les quarts.

Selon L’Équipe, la Casa Blanca se réjouit cependant de pouvoir à nouveau pleinement compter sur son capitaine pour s’éviter de la fatigue supplémentaire et réduire ses risques de blessures liés aux longs voyages et aux matchs à répétition. Son retour en Bleu, il y a un an et demi, a d’ailleurs coïncidé avec une ribambelle de pépins physiques (9) et des absences à rallonge. Alors que durant sa très longue absence de la sélection, Benzema n’avait connu que 14 blessures...