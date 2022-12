Equipe de France : le bourreau argentin des Bleus dévalorise leur égalisation !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Si l'Argentine va certainement dresser une statue à Lionel Messi, elle pourra aussi en ériger une à Dibu Martinez. Le gardien a réalisé deux arrêts très importants, les deux devant Randal Kolo Muani, au bout du temps réglementaire et à la fin des prolongations. Et ensuite, il a mis en échec Kingsley Coman pendant la séance de tirs au but. A la fin de la partie qui l'a sacré champion du monde, il a eu une analyse assez dévalorisante pour le retour des Bleus dans cette partie...

"Ils ont égalisé sur deux tirs de merde, il faut croire que notre destin était de souffrir. Ensuiten, on a mené 3-2 mais ils sont encore revenus et ont failli nous mettre deux buts. Mon rêve se réalise, je n'ai pas de mot. Pendant la séance de tirs au but, j'étais serein. C'est ce que je voulais transmettre à mes partenaires. Sur le premier, j'ai mal fait mais après, tout s'est bien passé. Je dédie cette victoire à ma famille, nous venons d'un endroit très humble. J'ai dû partir tôt en Angleterre. J'ai fait tout ça pour eux." Un but de merde, la volée de Mbappé ?!?