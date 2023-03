Equipe de France : le capitanat de Mbappé pourrait faire un nouveau retraité chez les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’Équipe est formel : Kylian Mbappé sera le prochain capitaine des Bleus. Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, deux choix s’offraient à Didier Deschamps : la star du PSG ou Antoine Griezmann. Et sa décision finale se serait donc portée sur Mbappé. « Hier soir, avant de se coucher, toute la délégation bleue réunie au centre technique national était au courant », affirme haut et fort le quotidien sportif.

Après Dugarry, Lizarazu adoube Mbappé

La vraie interrogation vient finalement de la réaction de Griezmann... prêt à rendre son tablier ? « Marqué par les départs de Lloris, Varane et Steve Mandanda, et alors que Paul Pogba, son grand ami, tarde à redevenir un joueur de foot, Griezmann sait qu’il n’aura plus les mêmes repères en sélection, poursuit L’Équipe. Il pourrait cependant se poser des questions sur la suite de son aventure internationale, commencée en mars 2014. La façon dont ce rassemblement se déroulera sera capitale dans sa réflexion. »

Ce qui est sûr, c'est que Bixente Lizarazu voit plus Mbappé que Griezmann au rang de capitaine des Bleus. « Griezmann est moins leader, analyse le champion du monde 98. C’est un super coéquipier mais je ne sais pas s’il pourrait embarquer autant les autres et, d’ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit sa nature profonde. Or c’est quelque chose qu’il faut vraiment ressentir, être capitaine ce n’est pas une posture, c’est un état d’esprit. Il faut se sentir à sa place dans ce rôle. Pour Kylian, je pense que c’est le cas. »

CAPITAINE MBAPPÉ



Voici la une du journal L'Équipe du mardi 21 mars 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/k5m4u6DiWp — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2023

Pour résumer Selon L’Équipe, la décision déjà prise de Didier Deschamps de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé en équipe de France pourrait accélérer le retraite internationale d’Antoine Griezmann. Le rassemblement des Bleus sera décisif.

Bastien Aubert

Rédacteur