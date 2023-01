Equipe de France : le clan Le Graët se justifie après la polémique, Zidane prépare sa revanche

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Noël Le Graët a dérapé hier soir au sujet de Zinédine Zidane. Lancé sur sa potentielle signature au Brésil, le président de la FFF s’est lâché. « Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Son avenir ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. »

Dans L’Équipe, le clan Le Graët s’est défendu en mettant en avant une « maladresse d’expression. » « Le président a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d’Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu’il représente dans l’histoire du football français, plaide-t-on. En s’exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d’aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s’offrent à lui », explique-t-on. Et Zidane dans tout ça ? Dans son camp, le quotidien sportif fait savoir ce lundi qu’on faisait savoir qu’il n’y aurait pas de réaction à chaud. On sait juste qu'il viendrait à peine de repousser une offre de la sélection américaine...

🎙 Daniel Riolo réagit aux propos de Le Graët sur RMC : "Il a dit : 'On a réfléchi ensemble à ma succession' ! Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là on n'est pas en plein scandale... Moi je suis désolé, mais les deux doivent partir !" #rmclive pic.twitter.com/tRRWDtXQ9e