Équipe de France : le coup bas de Lloris à Deschamps

TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Hier soir à Paris, avait lieu la cérémonie des trophées The Best FIFA. Des récompenses étaient attribuées à différents acteurs du football dans diverses catégories. Pour le trophée du meilleur entraîneur de l’année 2022, l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris a surpris en mettant en premier sur sa liste un autre nom que Didier Deschamps. Le gardien de Tottenham a en effet placé Walid Regragui en premier, Lionel Scaloni en second avant de mettre sélectionneur des Bleus en troisième position.