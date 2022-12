Equipe de France : Le Graët a fait son choix entre Deschamps et Zidane !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la FFF, Noël Le Graët, s'est exprimé sur l'avenir de Didier Deschamps, dont le contrat à la tête de l'équipe de France prendra fin le 31 décembre prochain, et sur la possibilité que Zinédine Zidane le remplace.

Podcast Men's Up Life

"Mon souhait, c'est que Deschamps reste"

"Je n'ai jamais appelé Zinédine Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l'a appelé pour moi en tout cas. Que des gens aient eu envie de le faire, c'est possible, mais ce serait indélicat. Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu'il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l'ami."

Noël Le Graët au Figaro : «Je souhaite que Deschamps reste à la tête des Bleus» https://t.co/SzAZPyjW6l — Le Figaro Sport (@Sport24Team) December 6, 2022

Pour résumer Le président de la FFF, Noël Le Graët, souhaite que Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde au Qatar, comme il l'a confié dans un entretien accordé au Figaro.

Fabien Chorlet

Rédacteur