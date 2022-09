Equipe de France : Le Graët annonce son départ, clap de fin aussi pour Deschamps ?

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

Le dossier de So Foot sur les coulisses scabreuses de la FFF aurait fait son effet. Même s'il a été occulté par L'Equipe et d'autres grands médias qui ne l'ont pas relayé, il a mis à jour la personnalité très controversée de Noël Le Graët. Le président de la Fédération aurait eu à plusieurs reprises un comportement déplacé avec ses collaboratrices, envoyant même quelques messages très explicites. Cette dérive, parmi d'autres, devait entraîner une réaction et elle aura lieu. En effet, Le Graët aurait confié à des présidents de district qu'il démissionnerait en janvier, lors de la prochaine assemblée générale de la FFF, le 7 janvier 2023.

C'est notamment ce jour-là que devait être débattue le maintien ou non de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Cela dépendra évidemment du parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde. En cas de victoire finale, DD devrait continuer l'aventure. Mais en cas de contre-performance, le possible départ de Le Graët, avec qui il fait aventure commune depuis 2012, pourrait bien précipiter son départ. Et son remplacement par Zinédine Zidane...