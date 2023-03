Équipe de France : Le Graët au coeur d'une nouvelle polémique !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est souvent comme ça que ça se passe. Y compris dans le petit monde du football lorsqu'un dirigeant écarté voit, semaine après semaine, des dossiers sortir sur son compte. Place, cette fois, au quotidien Le Monde qui écorne un peu plus l'image de Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération Française de Football, débarqué de son poste sans ménagement il y a quelques jours.

Après son attitude, prétendue déplacée, et des sms au contenu limite, voici la dernière finale de la Coupe du monde, perdue par les Bleus au Qatar contre l'Argentine. Pour laquelle le dirigeant breton aurait usé de son influence afin de faire venir ses proches. Extrait : "Alors que chaque fédération finaliste est censée recevoir de la FIFA un quota de places (dont deux en tribune présidentielle et huit en tribunes officielles), la FFF a pu en récupérer une vingtaine de plus (en tribune présidentielle et en tribunes officielles).M. Le Graët, qui a payé les frais d’avion sur ses propres deniers, a fait venir pour la finale au Qatar vingt-huit de ses proches : famille, amis, ainsi que Philippe Le Goff, le maire de Guingamp. Un bus affrété par la FIFA a convoyé les invités de M. Le Graët. Ces derniers ont été logés au Qatar aux frais de la Fédération internationale, dans trois villas mises à leur disposition par la FIFA."

Contacté par Le Monde, NLG a confirmé l'information. Tenant toutefois à donner une précision. " "La FIFA et Gianni avaient déjà tout réglé en amont, il y avait beaucoup de chambres vides dans les hôtels au Qatar au moment de la finale. J’avais fait la même chose en Russie, en 2018. Je fais vachement gaffe là-dessus et ne fais pas venir mes proches à l’œil."