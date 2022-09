Equipe de France : Le Graët et la FFF portent plainte contre So Foot, le président de la fédération espagnole accusé d'orgies !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La semaine dernière, le magazine So Foot avait publié une enquête de six pages sur les dysfonctionnements au sein de la FFF, dans Noël Le Graët était notamment accusé de harcèlement sexuel. Des accusations qui ont incité la Fédération Française de Football à déposer plainte en diffamation contre le média. «La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse», indique la FFF dans un communiqué, ce jeudi.

La nouvelle tombe alors qu'en Espagne, le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, est soupçonné d'avoir organisé des orgies avec l'argent de la Fédération. C'est son oncle, ancien directeur de cabinet de la Fédération, qui l'a dénoncé, révèle El Mundo.